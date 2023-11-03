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Беллингем: «Агентов часто интересуют деньги, а не карьера футболиста»

03 Ноября 2023 • 21:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.30 X 6.00 2 11.00
05.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему не хочет пользоваться услугами агентов.

В июле текущего годы англичанин перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро. 20-летний футболист признался, что не хочет доверять свои дела футбольным агентам – он предпочитает, чтобы этим занималась его семья.

«Меня успокаивает тот факт, что моей карьерой занимается моя семья. Многие сотрудничают с агентами, которых интересуют деньги, а не судьба игрока. Нанимая агентов, вы должны понимать, что у них есть собственные интересы. Мне никогда не хотелось этого», – цитирует Football Talk Беллингема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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