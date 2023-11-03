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Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после международного перерыва

03 Ноября 2023 • 20:45 Комментировать

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после повреждения после того, как завершится ноябрьский перерыв на матчи национальных сборных. Информацией в соцсети делится журналист Тони Хуанмарти.

Он пишет, что в тренерском штабе «Барсы» намерены выпустить футболиста на поле в игре 14 тура Ла Лиги. В ней «сине-гранатовые» встретятся с мадридским «Райо Вальекано». Поэтому пропустит де Йонг ещё как минимум три матча каталонцев – против «Реал Сосьедада» и «Алавеса» в чемпионате Испании и против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Френки де Йонг травмировал лодыжку в третьей декаде минувшего сентября и до сих пор не выходил на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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