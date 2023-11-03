Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после международного перерыва

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после повреждения после того, как завершится ноябрьский перерыв на матчи национальных сборных. Информацией в соцсети делится журналист Тони Хуанмарти.

Он пишет, что в тренерском штабе «Барсы» намерены выпустить футболиста на поле в игре 14 тура Ла Лиги. В ней «сине-гранатовые» встретятся с мадридским «Райо Вальекано». Поэтому пропустит де Йонг ещё как минимум три матча каталонцев – против «Реал Сосьедада» и «Алавеса» в чемпионате Испании и против донецкого «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Френки де Йонг травмировал лодыжку в третьей декаде минувшего сентября и до сих пор не выходил на поле.