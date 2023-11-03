​«Вечный сон на «Камп Ноу» - «Барселона» предоставляет новую услугу болельщикам

Каталонская «Барселона» находится в стадии реконструкции своего стадиона «Камп Ноу», и обновленная арена будет предоставлять новую услугу самым верным поклонникам клуба. Она предназначена для... умерших поклонников «Барселоны».

В Испании принято сжигать тела усопших в крематории, после чего паковать оставшийся прах в специальные урны, которые компактно располагаются в ячейках на кладбищах, имеющих много меньшие размеры, чем у нас.

Такое кладбище появится и на стадионе «Барселоны», первоначально оно будет рассчитано на 26 тысяч урн, но с возможностью расширения еще на 180 квадратных метров, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоимость услуги будет варьировать от 250 до 6 500 евро - в зависимости от конкретного места хранения урны и продолжительности предоставления услуги.