​Бывший голкипер «Реала»: «Следующим летом Мбаппе точно наденет футболку «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Пако Буйо, защищавший ворота «королевского клуба» в 90-е годы прошлого столетия, уверен в том, что Килиан Мбаппе перейдет в мадридский клуб. Более того, он уверен в том, что это будет футболка с десятым номером.

- В следующем году Мбаппе точно будет в «Реале». Для него уже готова футболка с десятым номером, - цитирует сдова Буйо El Chiringuito.

Напомним, что Мбаппе выступает в «ПСЖ» уже шесть лет, до этого он громко заявил о себе в «Монако», клуб выиграл чемпионат Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 2017 году.