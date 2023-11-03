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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян сможет сыграть с «Барселоной»

03 Ноября 2023 • 14:04 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
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04.11 23:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян готов принять участие в домашней игре 12-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».  

«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против «Барселоны», — рассказали Sport24 в пресс-службе сан-себастьянского коллектива.

В минувшем матче Кубка Испании с клубом «Буньоль» (1:0) российский хавбек получил повреждение и покинул поле на 82-й минуте.

На счету 20-летнего Захаряна восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился голевыми действиями.

Встреча «Реал Сосьедада» и «Барселоны» состоится завтра, 4 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги

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