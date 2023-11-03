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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган может уйти из «Барселоны» - назван претендент на игрока

03 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать

33-летний немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, правами на которого владеет каталонская «Барселона», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

По информации журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован «ПСЖ». Наставник парижского клуба Луис Энрике выступает главным инициатором подписания опытного хавбека.

Гюндоган перешел в стан «сине-гранатовых» минувшим летом из «Манчестер Сити». Трудовое соглашение Илкая с каталонцами рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

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Барселона ПСЖ Илкай Гюндоган трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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