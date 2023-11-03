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Симеоне прокомментировал итоговое место Гризманна в номинации на «Золотой мяч»

03 Ноября 2023 • 08:52 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на итоговое 21-е место в номинации на «Золотой мяч» форварда команды Антуана Гризманна.

«Я приложил свою руку к росту этого игрока. Антуан – отличный футболист, что доказывает на протяжении многих лет, особенно последних. Кто бы что ни говорил, но это факт», - передает слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник, 30 октября, в Париже. Обладателем престижной награды в восьмой раз стал аргентинский форвард Лионель Месси. Второе место занял Эрлинг Холанн, а третье – Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн ещё теги
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