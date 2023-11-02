Родриго поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом»

Бразильский нападающий Родриго поделился эмоциями от продления контракта с мадридским «Реалом», который теперь рассчитан до 30 июня 2028 года, а сумма отступных по нему составляет один миллиард евро.

22-летний форвард отметил, что в самых смелых мечтах даже не могу думать о том, что будет выступать за такой большой клуб.

«Благодарю Бога, свою семью, друзей, болельщиков и всех, кто связан с клубом.

Я с мадридским «Реалом» с 2001 по 2028 год. Впереди нас ждёт большое количество историй. «Реал» Мадрид, я люблю тебя!» - написал игрок сборной Бразилии в социальной сети.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.