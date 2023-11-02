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Гафин: Захарян сказал, что атмосфера в финале Кубка России была интереснее, чем в Лиге чемпионов

02 Ноября 2023 • 16:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
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04.11 23:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился информацией о разговоре с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, который недавно дебютировал в Лиге чемпионов.

«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, минувшим летом 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В составе испанского коллектива российский хавбек принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян Дмитрий Гафин ещё теги

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