Гафин: Захарян сказал, что атмосфера в финале Кубка России была интереснее, чем в Лиге чемпионов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился информацией о разговоре с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном, который недавно дебютировал в Лиге чемпионов.

«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, минувшим летом 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В составе испанского коллектива российский хавбек принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.