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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго продлил контракт с «Реалом» до 2028 года официально

02 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать

Бразильский нападающий Родриго продлил контракт с мадридским «Реалом», об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Сообщается, что новый контракт 22-летнего футболиста с «королевским» клубом будет рассчитан до 30 июня 2028 года (прежний был до лета 2025 года).

По данным СМИ, сумма отступных составит один миллиард евро.

Родриго выступает за мадридский клуб с 2019 года, после того как перешел из «Сантоса» за 45 миллионов евро.

Бразилец провёл за «Реал» 179 игр во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 33 результативными передачами партнерам по команде.

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Реал Мадрид Родриго
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