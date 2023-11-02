Винисиус: «Создание школ — одна из моих главных мечт»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей мечте за пределами футбольного поля.

«Создание школ — одна из моих самых больших мечт. Каждый получит помощь, еду и бесплатное образование. Я надеюсь, что к 60 годам у меня будет пять школ, из которых будут выпускаться врачи и другие полезные люди», - приводит слова бразильца L’Equipe.

Напомним, что на недавней церемонии вручения наград от France Football Винисиус стал обладателем трофея имени Сократеса за полезную деятельность за пределами футбола.