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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Создание школ — одна из моих главных мечт»

02 Ноября 2023 • 11:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своей мечте за пределами футбольного поля.

«Создание школ — одна из моих самых больших мечт. Каждый получит помощь, еду и бесплатное образование. Я надеюсь, что к 60 годам у меня будет пять школ, из которых будут выпускаться врачи и другие полезные люди», - приводит слова бразильца L’Equipe.

Напомним, что на недавней церемонии вручения наград от France Football Винисиус стал обладателем трофея имени Сократеса за полезную деятельность за пределами футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Винисиус Жуниор

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