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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» уверен в подписании Мбаппе

02 Ноября 2023 • 10:59 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе по-прежнему остается в трансферном шорт-листе мадридского «Реала». Как информирует газета Marca, в «королевском» клубе уверены, что переход 24-летнего звездного француза состоится следующим летом.

В стане «ПСЖ» хотят удержать игрока и предложить ему новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 12 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и одну результативную передачу. Трансферная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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