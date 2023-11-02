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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна после удара по голове

02 Ноября 2023 • 08:18 Комментировать

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» высказалась о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захарян после столкновения с соперником в матче 1/64 финала Кубка Испании.

«У Арсена нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке», - передает слова представителей клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды испанского коллектива минувшим летом, перебравшись из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. В текущем сезоне Захарян принял участие в восьми поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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