«Реал» по-прежнему мечтает о подписании Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остаётся заветной трансферной целью мадридского «Реала».

Переход мог состояться ещё прошедшим летом, однако «королевский клуб» не пожелал платить сумму, которую запрашивал «ПСЖ». Вероятно, по окончании сезона Мбаппе станет свободным агентом – его контракт с парижанами, истекающий в июне 2024 года, до сих пор не продлён. Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, подписание звёздного француза остаётся мечтой «Реала» и Флорентино Переса, и в «ПСЖ» об этом знают. Новая сага может начаться после закрытия зимнего трансферного окна.