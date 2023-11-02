Тренер «Севильи» рассказал, насколько серьёзна травма Рамоса

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может пропустить ближайшие матчи из-за травмы.

Изначально предполагалось, что 37-летний игрок быстро залечит повреждение и вернётся в строй в кратчайшие сроки, однако с этим, похоже, придётся повременить. Рулевой «Севильи» Диего Алонсо признался, что не знает, когда ветеран сможет вновь появиться на поле.

«Он не выбыл на долгий срок, но мы должны оценивать ситуацию день за днём, чтобы понять, когда он сможет вернуться. Сейчас я не могу сказать, сыграет ли Рамос до перерыва на матчи сборных», – цитирует Mundo Deportivo наставника.

В субботу «Севилья» сыграет на выезде против «Сельты», а в среду проведёт матч Лиги чемпионов против «Арсенала» в Лондоне.