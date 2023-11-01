Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Билич – о Модриче: «Хорвату гораздо труднее стать известным футболистом, чем англичанину»

01 Ноября 2023 • 23:40 Комментировать
Латвия
...
Хорватия
18.11 20:00

Бывший рулевой сборной Хорватии Славен Билич поделился мыслями об успехах Луки Модрича.

Полузащитник мадридского «Реала» преуспел не только на клубном уровне, но и в национальной команде своей страны, став серебряным и бронзовым призёром двух последних чемпионатов мира.

«Благодаря Модричу Хорватия стала более «крупной» страной. Хорватскому парню гораздо труднее добиться всемирной известности в футболе, чем англичанину. Это здорово для нашей страны, Лука стал примером для будущих поколений. Мне выпала честь быть его тренером. Мы верили в него с самого начала», – рассказал в интервью The Athletic Билич, работавший в сборной Хорватии с 2006 по 2012 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Хорватии Лука Модрич Славен Билич ещё теги

Новости по матчу

20:17
Сборная Хорватии объявила состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАТВИЯ ХОРВАТИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Билич – о Модриче: «Хорвату гораздо труднее стать известным футболистом, чем англичанину»
23:24 · Испания. Ла Лига
Месси назвал свой любимый гол
23:01 · Испания. Ла Лига
Месси отказался фотографироваться с президентом «Барселоны» Лапортой на церемонии «Золотого мяча» 1
22:53 · Испания. Ла Лига
Жена Гюндогана отреагировала на слухи о недовольстве игрока «Барселоной»
22:27 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС нацелился на Морату
21:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов» 1
21:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» может подписать португальского защитника в январе слухи
20:49 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Реал» – это вершина футбола»
19:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» возьмёт новый кредит на 30 лет для реконструкции «Сантьяго Бернабеу» слухи
19:32 · Испания. Кубок
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»
19:06 · Испания. Ла Лига
Моуринью: Я горжусь, что боролся за переход Модрича в «Реал»
17:11 · Испания. Ла Лига
Суперкомпьютер определил чемпиона Ла Лиги-2023/24 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Если Захарян вернётся в РПЛ, то в «Зенит»
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» уверен в трансфере звезды «Баварии»
Все новости
Рекомендуем