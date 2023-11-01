Билич – о Модриче: «Хорвату гораздо труднее стать известным футболистом, чем англичанину»

Бывший рулевой сборной Хорватии Славен Билич поделился мыслями об успехах Луки Модрича.

Полузащитник мадридского «Реала» преуспел не только на клубном уровне, но и в национальной команде своей страны, став серебряным и бронзовым призёром двух последних чемпионатов мира.

«Благодаря Модричу Хорватия стала более «крупной» страной. Хорватскому парню гораздо труднее добиться всемирной известности в футболе, чем англичанину. Это здорово для нашей страны, Лука стал примером для будущих поколений. Мне выпала честь быть его тренером. Мы верили в него с самого начала», – рассказал в интервью The Athletic Билич, работавший в сборной Хорватии с 2006 по 2012 год.