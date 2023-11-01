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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси назвал свой любимый гол

01 Ноября 2023 • 23:24 Комментировать
Шарлотт
1:0
Интер Майами

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, какой из собственных голов считает лучшим.

Аргентинцу явно есть из чего выбирать – на его счету более 800 забитых мячей. Впрочем, у восьмикратного обладателя «Золотого мяча» всё же нашёлся свой фаворит: «Я всегда говорил, что ценность голов зависит от их важности. Именно по этой причине мне особенно запомнился гол в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов, когда мы [«Барселона»] выиграли со счётом 2:0», – заявил в интервью L'Equipe Месси.

Отметим, что речь идёт о знаменитом голе Лионеля после сольного прохода в выездном «эль класико» 2011 года.

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