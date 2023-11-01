Месси отказался фотографироваться с президентом «Барселоны» Лапортой на церемонии «Золотого мяча»

Экс-форвард каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» Лионель Месси не захотел фотографироваться с нынешним президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча».

После завершения церемонии руководитель хотел сделать совместный снимок с 36-летним аргентинцем, однако Месси ответил категорическим отказом.

Лионель является воспитанником «Барселоны». Цвета каталонского гранда нападающий защищал с 2005 по 2021 год. Его действующий трудовой договор с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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