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Месси отказался фотографироваться с президентом «Барселоны» Лапортой на церемонии «Золотого мяча»

01 Ноября 2023 • 23:01 Комментировать (1)

Экс-форвард каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» Лионель Месси не захотел фотографироваться с нынешним президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча».

После завершения церемонии руководитель хотел сделать совместный снимок с 36-летним аргентинцем, однако Месси ответил категорическим отказом.

Лионель является воспитанником «Барселоны». Цвета каталонского гранда нападающий защищал с 2005 по 2021 год. Его действующий трудовой договор с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Ди Мария грубо ответил Маттеусу, заступившись за Месси

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Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта Интер Майами ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Ноября 2023 в 23:19
Роналду : А я бы сейчас не отказал Тен Хагу в совместном фото.. А-ха-ха-ха.. 😄
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