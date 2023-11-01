Жена Гюндогана отреагировала на слухи о недовольстве игрока «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган не жалеет о переходе в клуб, о чём сообщила жена футболиста.

Прошедшим летом немецкий хавбек пополнил ряды «сине-гранатовых», перебравшись из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. По распространившимся данным, после недавнего поражения в «эль класико» от «Реала» Гюндоган выразил недовольство игрой товарищей по команде и амбициями клуба в целом.

«Мы действительно счастливы здесь. Нам нравится всё – клуб, люди, город. Мы получили огромную поддержку от персонала «Барселоны», – написала в социальных сетях Сара Гюндоган, отвечая на вопрос о вышеописанных слухах.