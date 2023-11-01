Клуб МЛС нацелился на Морату

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората заинтересовал «Лос-Анджелес Гэлакси».

Американский клуб обозначил испанца в качестве одной из целей на ближайшее будущее, но официальные переговоры пока не стартовали, сообщает журналист Маттео Моретто. 31-летний игрок полностью удовлетворён своим положением в «Атлетико» и пока не планирует никуда уходить.

Альваро Мората стал автором девяти забитых мячей и двух результативных передач, проведя 12 матчей за команду Диего Симеоне в текущем сезоне. Трансферная стоимость форварда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.