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Беллингем: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов»

01 Ноября 2023 • 21:38 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чего хотел бы достичь в ближайшие пять лет.

20-летний футболист заявил, что рассчитывает выиграть все возможные трофеи: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также выиграю чемпионат Европы и, возможно, чемпионат мира. Я всегда стараюсь сохранять максимально оптимистичный настрой», – цитирует Madrid Zone англичанина.

В текущем сезоне на счету Джуда Беллингема 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за команду Карло Анчелотти. Ряды «Реала» хавбек пополнил в июле, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Ноября 2023 в 23:22
Джуд, мечтать надо молча. Иначе - пшик.. Спроси у Авейру.. А-ха-ха-ха..
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