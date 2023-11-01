Беллингем: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чего хотел бы достичь в ближайшие пять лет.

20-летний футболист заявил, что рассчитывает выиграть все возможные трофеи: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также выиграю чемпионат Европы и, возможно, чемпионат мира. Я всегда стараюсь сохранять максимально оптимистичный настрой», – цитирует Madrid Zone англичанина.

В текущем сезоне на счету Джуда Беллингема 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за команду Карло Анчелотти. Ряды «Реала» хавбек пополнил в июле, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро.