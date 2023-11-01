Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу стал трансферной целью мадридского «Реала».

Как стало известно несколькими днями раньше, «королевский клуб» претендует на 22-летнего игрока наряду с английскими «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». По обновлённым данным Diario AS, «Реал» может провернуть попытку подписания португальца уже в январе, учитывая кадровые проблемы в защите.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Гонсалу Инасиу в 30 млн евро, а отступные в его контракте составляют 60 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 13 матчах «Спортинга», не отметившись результативными действиями.