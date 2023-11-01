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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может подписать португальского защитника в январе слухи

01 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу стал трансферной целью мадридского «Реала».

Как стало известно несколькими днями раньше, «королевский клуб» претендует на 22-летнего игрока наряду с английскими «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». По обновлённым данным Diario AS, «Реал» может провернуть попытку подписания португальца уже в январе, учитывая кадровые проблемы в защите.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Гонсалу Инасиу в 30 млн евро, а отступные в его контракте составляют 60 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 13 матчах «Спортинга», не отметившись результативными действиями.

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Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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