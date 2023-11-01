Беллингем: «Реал» – это вершина футбола»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восхищается величием своего клуба.

Англичанин перебрался в ряды «сливочных» минувшим летом, сходу став ключевым игроком для Карло Анчелотти. Недавно 20-летний футболист был признан лучшим молодым игроком нынешнего года.

Как и многие игроки «Реала», Беллингем не скрывает восторга, высказываясь о достижениях «Реала»: «Я никогда не был тем, кто сильно восхищается звёздами или испытывает трепет перед какими-то людьми. Однако, когда оказываешься в «Реале», просто невозможно не впечатлиться. Осознавая все достижения клуба, ты понимаешь, что это вершина футбола», – цитирует Madrid Xtra хавбека, ранее выступавшего за дортмундскую «Боруссию».