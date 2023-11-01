Мадридский «Реал» планирует оформить очередной кредит для реконструкции своего домашнего стадиона.

Как утверждает Marca, сумма нового кредита составит 375 миллионов евро, которые «Реал» возьмет на 30 лет по 4,7% годовых. Сообщается, что данные денежные средства будут потрачены на парковку и благоустройство арены.

Стоит сказать, что ранее «сливочные» брали уже два кредита для ремонта стадиона, общая сумма которых составляет 800 миллионов евро.

После 11 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав 28 очков. В следующем туре мадридский клуб сыграет с «Райо Вальекано».

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