Моуринью: Я горжусь, что боролся за переход Модрича в «Реал»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью высказался о хорватском полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

«Я горжусь, что был тем, кто боролся за то, чтобы Модрич перешел в мадридский «Реал», — приводит слова Моуринью The Athletic.

38-летний футболист выступает за «Реал» с 2012 года, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне Модрич появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Предстоящим соперником «сливочных» в рамках Ла Лиги станет «Райо Вальекано». Встреча запланирована на 5 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.