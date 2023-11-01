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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суперкомпьютер определил чемпиона Ла Лиги-2023/24

01 Ноября 2023 • 17:11 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании.

По данным источника, главным фаворитом на чемпионский титул является мадридский «Реал», его шансы оцениваются в 80,1%. На второй позиции в рейтинге оказался «Атлетико» (13,5%), а вот «Барселона» (6%) стала лишь третьей.

После 11 туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 28 очков. Столько же баллов  у «Жироны», которая располагается на втором месте. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», команда Хави Эрнандеса набрала 24 балла.

Добавим, действующим чемпионом Ла Лиги является «Барселона».

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Комментарии (1)
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Дарт Уилфред
01 Ноября 2023 в 17:18
перед одним из ЧМ супер-компьютер определил, что чемпионом станет сборная Германии, а в итоге немцы даже из группы не вышли
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