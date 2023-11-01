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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо рассказал о единственном совете, который дал Лионелю Месси

01 Ноября 2023 • 12:09 Комментировать

Экс-футболист сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо рассказал о совете, который дал аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Я следил за Лео еще во времена его выступлений за юношескую команду «Барсы». Уже тогда я понимал, что он станет лучшим в мире. Единственный совет, который я ему дал, звучал так: «Играй с удовольствием и свободой. Держи мяч в ногах, остальное придет само».

Приятно наблюдать за тем, как твои друзья воплощают мечты в реальность», - передает слова бразильца The Athletic.

Напомним, что на днях Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси
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