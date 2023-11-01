«Реал» хочет продлить ещё одну звезду после нового контракта Винисиуса

Мадридский «Реал» намерен подписать новое трудовое соглашение с еще одной звездой после пролонгации соглашения нападающего Винисиуса Жуниора.

Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, руководство «королевского» клуба собирается договориться о продлении контракта с бразильским форвардом Родриго Гоэсом. «Сливочные» хотят предложить ему договор до середины 2028 года.

Стоит напомнить, что ранее в прессе сообщалось об интересе к Родриго со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Испании бразилец провел 11 матчей, забил гол и сделал результативный пас.