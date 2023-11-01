Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Трудно передать словами, что значит быть игроком «Реала»

01 Ноября 2023 • 00:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.30 X 6.00 2 10.50
05.11 23:00

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что ощущает себя счастливым в клубе.

Во вторник пресс-служба «сливочных» объявила о продлении контракта с бразильцем до 2027 года. 23-летний игрок заявил, что всегда хотел связать будущее с «Реалом».

«Играть здесь всегда было моей мечтой. Из тех мест, откуда я родом, дорасти до такого очень трудно.

Не могу передать словами, что значит быть игроком «Реала». Только те, кому доводилось пройти через это, могут понять мои чувства.

У меня отличные взаимоотношения со всеми одноклубниками. Нас объединяет то, что все мы счастливы представлять лучший клуб в мире. Нужно наслаждаться этими моментами, они пролетают очень быстро», – цитирует Madrid Xtra Винисиуса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

Новости по матчу

11:47
Винисиус: «Создание школ — одна из моих главных мечт»
02:32
«Реал» по-прежнему мечтает о подписании Мбаппе
01:11
Пау Торрес рассказал, почему не перешёл в «Реал»
21:38
Беллингем: «Надеюсь, через пять лет я буду пятикратным победителем Лиги чемпионов» 1
21:13
«Реал» может подписать португальского защитника в январе
20:49
Беллингем: «Реал» – это вершина футбола»
19:40
«Реал» возьмёт новый кредит на 30 лет для реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
19:06
Моуринью: Я горжусь, что боролся за переход Модрича в «Реал»
17:11
Суперкомпьютер определил чемпиона Ла Лиги-2023/24 1
00:37
«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта Камавинга
23:21
Названа зарплата Винисиуса – только два игрока «Реала» получают больше
23:11
Венгер признался, что мог поработать в «Барселоне» и «Реале»
21:12
Ромарио жёстко высказался о возможном назначении Анчелотти в сборную Бразилии 1
18:34
Родриго продлит контракт с «Реалом» — известны детали
16:32
Беллингем — главный претендент на «Золотой мяч» в этом сезоне 6
22:58
Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
14:40
Гюлер должен дебютировать за «Реал» в матче против «Браги»
13:05
Тчуамени сломал стопу и может пропустить все матчи «Реала» до конца года
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 23:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетико М Атлетико М
4.50 3.65 1.87
Видео
Все матчи
Новости
02 Ноября
23:51 · Испания. Кубок
«Гранаде» грозит исключение из Кубка Испании
21:20 · Испания. Ла Лига
Родриго поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом»
17:12 · Италия. Серия А
Назван лучший вратарь топ-5 лиг по «сухим» матчам – он играет в «Интере»
16:12 · Испания. Ла Лига
Гафин: Захарян сказал, что атмосфера в финале Кубка России была интереснее, чем в Лиге чемпионов
16:11 · Испания. Ла Лига
Родриго продлил контракт с «Реалом» до 2028 года официально
14:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали купить защитника «Жироны» слухи
11:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Создание школ — одна из моих главных мечт»
10:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» уверен в подписании Мбаппе
08:18 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна после удара по голове
02:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» по-прежнему мечтает о подписании Мбаппе
01:11 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес рассказал, почему не перешёл в «Реал»
00:50 · Испания. Ла Лига
Тренер «Севильи» рассказал, насколько серьёзна травма Рамоса
01 Ноября
23:40 · Испания. Ла Лига
Билич – о Модриче: «Хорвату гораздо труднее стать известным футболистом, чем англичанину»
23:24 · Испания. Ла Лига
Месси назвал свой любимый гол
23:01 · Испания. Ла Лига
Месси отказался фотографироваться с президентом «Барселоны» Лапортой на церемонии «Золотого мяча» 1
Все новости
Рекомендуем