Винисиус: «Трудно передать словами, что значит быть игроком «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что ощущает себя счастливым в клубе.

Во вторник пресс-служба «сливочных» объявила о продлении контракта с бразильцем до 2027 года. 23-летний игрок заявил, что всегда хотел связать будущее с «Реалом».

«Играть здесь всегда было моей мечтой. Из тех мест, откуда я родом, дорасти до такого очень трудно.

Не могу передать словами, что значит быть игроком «Реала». Только те, кому доводилось пройти через это, могут понять мои чувства.

У меня отличные взаимоотношения со всеми одноклубниками. Нас объединяет то, что все мы счастливы представлять лучший клуб в мире. Нужно наслаждаться этими моментами, они пролетают очень быстро», – цитирует Madrid Xtra Винисиуса.