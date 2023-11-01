«Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга достиг договорённости с клубом.

Как сообщалось ещё несколько месяцев назад, стороны твёрдо намерены заключить новый договор, поэтому никаких проблем в процессе переговоров возникнуть не должно. По обновлённым данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «Реал» официально объявит о продлении контракта с 20-летним французом. Соглашение хавбека будет рассчитано до середины 2029 года.

Эдуардо Камавинга перешёл в «Реал» в 2021 году из «Ренна». В текущей кампании молодой футболист отыграл 14 матчей за команды Карло Анчелотти во всех турнирах, отметившись одним ассистом.