В «Барселоне» с пониманием отнеслись к критике Гюндогана после поражения от «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган быстро стал одним из лидеров команды.

После поражения «сине-гранатовых» от мадридского «Реала» в домашнем «эль класико» (1:2) немецкий хавбек позволил себе критику в адрес товарищей по команде. Как сообщает Sport, игроки отнеслись к этому с пониманием: одноклубники видят в Гюндогане одного из ментальных лидеров коллектива, поэтому понимают, что его недовольство было высказано с благими намерениями – Илкай хотел позитивно повлиять на товарищей.

Напомним, что Гюндоган перешёл в «Барселону» летом нынешнего года из «Манчестер Сити». Именно он стал автором единственного гола каталонцев в матче с «Реалом».