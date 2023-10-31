У Месси есть незаслуженный «Золотой мяч» – за что он его получил

В понедельник вечером Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». В кругах болельщиков привычно разгорелись горячие споры о том, заслуживал ли аргентинец эту награду. Предлагаю выдохнуть и успокоиться. «Золотой мяч» - это, конечно, престижно, но он вручается не по каким-то строгим критериям, а по итогам голосования журналистов из топ-100 страх по рейтингу ФИФА. Да, это весьма авторитетные журналисты, но при голосовании они руководствуются своими ощущениями. Кто-то считает, что чемпионат мира важнее всего остального, кто-то предпочитает оценивать игрока по сезону в целом, а кто-то, возможно, просто без ума от Месси и всегда ставит его на первое место…

Не стоит искать объективности в голосовании за «Золотой мяч», поскольку в нынешнем формате вкусовщина играет важную роль. Чтобы действительно «Золотой мяч» вручался объективно, нужно разрабатывать формулу. «Золота бутса», например, вручается по количеству голов, умноженному на коэффициент силы чемпионата. Для «Золотого мяча» тоже можно придумать что-то подобное, чтобы футболисты получали баллы за голы, успехи команд и другие достижения. А пока всё решает голосование, нужно относиться к этой награде спокойнее, несмотря на её престиж.

Заслуживал ли Месси «Золотой мяч» в 2023 году? Вопрос действительно спорный. Да, Лео выиграл чемпионат мира, где тащил сборную Аргентины. Но Холанн забил 52 гола за «Манчестер Сити», а его команда оформила требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. При этом у Эрлинга объективно не было бы шансов заочно тягаться с Месси на чемпионате мира, даже если бы сборная Норвегии туда попала. Словом, мнения могут быть разные, и в данном случае многое сыграла фигура Лео.

Самое интересное, что у Месси действительно есть незаслуженный «Золотой мяч». Наверное, многим, как и мне, до сих пор непонятно, каким чудом Лионелю досталась эта награда за 2010 год. Тогда «Золотой мяч» тоже вручали за период с чемпионатом мира. Его выиграла сборная Испании, которая в финале обыграла Нидерланды со счётом 1:0. В составе «красной фурии» блистали Андрес Иньеста и Хави – тогдашние одноклубники Месси. А в составе «оранжевых» важной фигурой был Уэсли Снейдер, который перед тем мундиалем выиграл требл в составе «Интера».

Казалось, что «Золотой мяч» выиграет Снейдер, но… он ушёл к Месси. Такими были результаты голосования, в котором участвовали футболисты, тренеры и журналисты. Вот вам и вкусовщина. Снейдер, кстати, даже не попал в топ-3, пропустив вперёд себя Иньесту и Хави. Конечно, нидерландец расстроился. Он выдал шикарный сезон на клубном уровне, выиграл в нём всё, а затем добрался до финала мундиаля, где Нидерланды проиграли минимально, пропустив в экстра-тайме.

За что же Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году? Почему за него голосовали? В сезоне 2009/2010 «Барселона» выиграла чемпионат, проиграв только один матч. Месси тогда стал лучшим бомбардиром турнира с 34 голами. Что до Лиги чемпионов, то «Барселона» проиграла «Интеру» в полуфинале. При этом Месси стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами. Также «Барса» тогда выиграла суперкубок Испании. Что касается чемпионата мира, то сборная Аргентины добралась до четвертьфинала, где крупно – со счётом 0:4 – проиграла Германии. Месси на том мундиале ни разу не смог забить.

В 2010 году Лионель Месси получил «Золотой мяч» за яркие выступления и некоторые успехи с «Барселоной». При этом награда явно должна была достаться кому-то другому. Впрочем, как мы уже проговорили, к «Золотому» мячу нужно относиться спокойнее.

Александр Тихий