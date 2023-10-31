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Названа зарплата Винисиуса – только два игрока «Реала» получают больше слухи

31 Октября 2023 • 23:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор недавно подписал новый контракт с клубом.

23-летний футболист поставил подпись под договором, рассчитанным до 2027 года, о чём стало известно официально во вторник. Согласно сведениям Relevo, Винисиус стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала» – его зарплата оценивается в 10 млн евро в год. Только ветераны команды – Тони Кроос и Лука Модрич – зарабатывают больше лидера атаки «сливочных».

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В его активе 62 забитых мяча и 67 ассистов в 235 поединках в цветах мадридского гранда во всех турнирах.

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Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Винисиус Жуниор ещё теги

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