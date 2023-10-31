Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор недавно подписал новый контракт с клубом.

23-летний футболист поставил подпись под договором, рассчитанным до 2027 года, о чём стало известно официально во вторник. Согласно сведениям Relevo, Винисиус стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала» – его зарплата оценивается в 10 млн евро в год. Только ветераны команды – Тони Кроос и Лука Модрич – зарабатывают больше лидера атаки «сливочных».

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В его активе 62 забитых мяча и 67 ассистов в 235 поединках в цветах мадридского гранда во всех турнирах.