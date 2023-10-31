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Симеоне согласится на сокращение зарплаты по новому контракту с «Атлетико»

31 Октября 2023 • 22:36 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Атлетико М
03.11 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне близок к подписанию нового контракта с клубом.

Текущий договор аргентинца истекает уже в середине следующего года, однако стороны вот-вот согласуют условия новой сделки, о чём неоднократно сообщалось ранее. Как информирует журналист Педро Фульяна, зарплата Симеоне сократится примерно на 20-30%. Таким образом, оклад наставника составит порядка 12-13 млн евро в год.

Диего Симеоне работает в мадридском «Атлетико» с конца 2011 года. На данный момент «матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на три очка при одном матче в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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