Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу, вероятно, вновь окажется в «Жироне».

32-летний футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» в июле нынешнего года. Хавбек, подписанный на замену Серхио Бускетсу, часто выходит в стартовом составе команды Хави Эрнандеса, однако, по информации Sport, уже следующим летом «Жирона» может попытаться вернуться его. Возможно, это произойдёт в том случае, если «Барселона» подпишет другого игрока на позицию опорника.

Ориоль Ромеу защищал цвета «Жироны» на протяжении года. Его трансфер обошёлся «Барселоне» в 3,4 млн евро.

В активе Ромеу один результативный пас в 14 матчах текущего сезона.