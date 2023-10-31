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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан объяснил, почему так долго не может найти работу

31 Октября 2023 • 22:11 Комментировать

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о поиске новой работы.

Французский специалист покинул «Реал» в 2021 году, и с тех пор, несмотря на многочисленные слухи, так и не вернулся к делу.

«Когда я был игроком, я мог выбрать практически любой клуб. Как тренер, ты не можешь рассматривать 50 вариантов. Обычно есть две-три возможности.

Если я вернусь в клубный футбол, то для такого, чтобы побеждать. Вот почему я до сих пор не возглавил ни один клуб. Есть и другие причины – например, язык. Некоторые обстоятельства усложняют задачу. Некоторые тренеры могут занимать пост, не зная местного языка, но у меня другой подход», – цитирует L'Equipe Зидана.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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