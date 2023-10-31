В «Барселоне» приняли решение по Левандовски

«Барселона» не намерена продавать нападающего Роберта Левандовски.

Польский футболист мог переехать в Саудовскую Аравию ещё минувшим летом, но отклонил такой вариант продолжения карьеры. Несмотря на это, 35-летний форвард продолжает привлекать интерес саудовских клубов, конкуренцию которым готовы составить представители МЛС. По данным журналиста Экрема Конура, переманить Левандовски будет трудно, поскольку в «Барселоне» твёрдо настроены удержать его.

Действующий контракт Роберта Левандовски рассчитан до 2026 года. Стоимость лидера атаки «сине-гранатовых» оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.