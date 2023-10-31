Ромарио жёстко высказался о возможном назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Легендарный бразильский экс-футболист Ромарио не хочет видеть Карло Анчелотти у руля сборной своей страны.

Нынешний рулевой мадридского «Реала» уже в июне может заменить Фернандо Диниза на посту наставника «пентакампеонов». Ранее считалось, что итальянский специалист уже достиг договорённости с федерацией футбола Бразилии, однако официально эта информация не была подтверждена.

«Анчелотти – тренер сборной Бразилии? К чёрту Анчелотти, я не хочу видеть его в этой должности. Я хочу, чтобы остался Диниз», – цитируют испанские СМИ Ромарио.

Напомним, что Фернандо Диниз совмещает пост исполняющего обязанности в сборной с должностью наставника в клубе «Флуминенсе».