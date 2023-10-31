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Ромарио жёстко высказался о возможном назначении Анчелотти в сборную Бразилии

31 Октября 2023 • 21:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
05.11 23:00

Легендарный бразильский экс-футболист Ромарио не хочет видеть Карло Анчелотти у руля сборной своей страны.

Нынешний рулевой мадридского «Реала» уже в июне может заменить Фернандо Диниза на посту наставника «пентакампеонов». Ранее считалось, что итальянский специалист уже достиг договорённости с федерацией футбола Бразилии, однако официально эта информация не была подтверждена.

«Анчелотти – тренер сборной Бразилии? К чёрту Анчелотти, я не хочу видеть его в этой должности. Я хочу, чтобы остался Диниз», – цитируют испанские СМИ Ромарио.

Напомним, что Фернандо Диниз совмещает пост исполняющего обязанности в сборной с должностью наставника в клубе «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Ромарио Фернандо Диниз ещё теги

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