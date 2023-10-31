Нападающий мадридского «Реала» Родриго в ближайшее время подпишет новое трудовое соглашение с клубом.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в четверг, 2 ноября, состоится подписание контракта Родриго с «Реалом». По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.

По словам журналиста, «сливочные» хотят сделать ставку на бразильца, в клубе считают, что в будущем он станет ключевым футболистом команды.

Кроме того, в договоре будет прописана новая сумма отступных, которая составит один миллиард евро, добавил Романо.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Родриго в 100 миллионов евро.