Во France Football ответили, может ли Захарян попасть в число номинантов на «Золотой мяч»

Корреспондент France Football по России Константин Клещёв поделился мнением о том, может ли полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян оказаться в списке претендентов на «Золотой мяч».

«Захарян точно будет на виду, потому что чемпионат Испании все смотрят, но ему нужно что-то совершить, какие-то яркие подвиги», — заявил Клещёв «РБ Спорту».

Эксперт рассказал, что топ-30 футболистов определяют самые авторитетные журналисты France Football. По его словам, 25 игроков обычно не вызывают вопросов, но по последним футболистам идут постоянные споры, и совещание прекращается только тогда, когда список окончательно утвержден.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.