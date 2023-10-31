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Чемпионат Испании. Ла Лига

Во France Football ответили, может ли Захарян попасть в число номинантов на «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 18:22 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
04.11 23:00

Корреспондент France Football по России Константин Клещёв поделился мнением о том, может ли полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян оказаться в списке претендентов на «Золотой мяч».

«Захарян точно будет на виду, потому что чемпионат Испании все смотрят, но ему нужно что-то совершить, какие-то яркие подвиги», — заявил Клещёв «РБ Спорту».

Эксперт рассказал, что топ-30 футболистов определяют самые авторитетные журналисты France Football. По его словам, 25 игроков обычно не вызывают вопросов, но по последним футболистам идут постоянные споры, и совещание прекращается только тогда, когда список окончательно утвержден.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Золотой Мяч Арсен Захарян Константин Клещёв ещё теги

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