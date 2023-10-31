Бразильский нападающий Винисиус Жуниор продлил контракт с «Реалом» до лета 2027 года, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что форвард договорился о продление соглашения с «королевским» клубом ещё в прошлом году, однако об этом было объявлено только сегодня, 31 октября.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети, сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет один миллиард евро.

Винисиус выступал за «Реал» с 2018 года и с тех пор принял участие в 235 играх во всех турнирах, в которых отметился 62 забитыми мячами и 67 результативными передачами партнёрам по команде.