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Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года — сумма отступных составляет один миллиард евро официально

31 Октября 2023 • 16:32 Комментировать

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор продлил контракт с «Реалом» до лета 2027 года, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что форвард договорился о продление соглашения с «королевским» клубом ещё в прошлом году, однако об этом было объявлено только сегодня, 31 октября.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети, сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет один миллиард евро. 

Винисиус выступал за «Реал» с 2018 года и с тех пор принял участие в 235 играх во всех турнирах, в которых отметился 62 забитыми мячами и 67 результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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