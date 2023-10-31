Месси хочет работать в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», хочет работать в каталонском клубе после завершения карьеры футболиста.

Как утверждает El Chiringuito, 36-летний аргентинец изъявил желание в будущем стать новым спортивным директором «Барселоны». При этом источник отмечает, что если Месси поступит предложение стать техническим директором сборной Аргентины, то он сделает выбор в пользу национальной команды.

Напомним, ранее Месси официально стал обладателем восьмого «Золотого мяча», опередив в голосовании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.