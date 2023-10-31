Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси хочет работать в «Барселоне»

31 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
04.11 23:00

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», хочет работать в каталонском клубе после завершения карьеры футболиста.

Как утверждает El Chiringuito, 36-летний аргентинец изъявил желание в будущем стать новым спортивным директором «Барселоны». При этом источник отмечает, что если Месси поступит предложение стать техническим директором сборной Аргентины, то он сделает выбор в пользу национальной команды.

Напомним, ранее Месси официально стал обладателем восьмого «Золотого мяча», опередив в голосовании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
15:39 · Англия. Премьер-лига
Ещенко: Мбаппе может получить «Золотой мяч», но если перейдёт куда-то из «ПСЖ»
15:19 · Испания. Ла Лига
Смолов рассказал, как помог Захаряну адаптироваться в «Реал Сосьедаде»
13:51 · Испания. Ла Лига
Бекхэм поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому футболисту года
12:25 · Испания. Ла Лига
​Месси – о себе в «Барселоне»: «Я бы хотел изменить окончание этой истории» 3
11:50 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не готов платить больше 20 млн евро за Кепу 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет подписать экс-игрока «Реала» слухи
11:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «ПСЖ»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть под руководством Анчелотти
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» просмотрел двух вратарей в Испании
09:49 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» вступил в борьбу за игрока «Манчестер Сити»
09:31 · Испания. Ла Лига
​Винисиус Жуниор прокомментировал получение награды
09:00 · Испания. Ла Лига
Клуб Месси запланировал переговоры со звездой «Реала» 1
08:16 · Испания. Ла Лига
Беллингем высказался о Зидане
08:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - о «Золотом мяче»: «Месси снова сделал это»
01:58 · Испания. Ла Лига
Месси: «Конечно, я слежу за «Барсой», это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь»
Все новости
Рекомендуем