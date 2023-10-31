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Смолов рассказал, как помог Захаряну адаптироваться в «Реал Сосьедаде»

31 Октября 2023 • 15:19 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как помог своему бывшему одноклубнику Арсену Захаряну адаптироваться в «Реал Сосьедаде».

Форвард отметил, что обратился к игру испанского клуба Браису Мендесу и попросил поспособствовать ему в адаптации.

«У Арсена спрашивал, вроде помогает. К Браису больше не возвращался, но он сейчас король Лиги чемпионов, забивает в каждой игре, поэтому сложно Арсену», - приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян пополнил ряды «Реал Сосьедада» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Фёдор Смолов Арсен Захарян ещё теги
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