Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Луис Милья в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» сезона-2022/23.

- Месси заслужил «Золотой мяч», в этом нет никаких сомнений. То, что он сделал на чемпионате мира - фантастика. Нам повезло, что мы это увидели. Надеюсь, у него будут силы, и он сыграет в 2026 году на чемпионате мира, это был бы блестящий итог его карьеры.

Напомним, что 36-летний футболист в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».