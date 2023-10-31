Бекхэм поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому футболисту года

Экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поздравил соотечественника Джуда Беллингема с наградой лучшему молодому футболисту года.

«Это момент гордости для Джуда и его родных», - гласит сообщение Бекхэма в социальных сетях.

Беллингем выступает за мадридский «Реал», куда перешел из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел десять матчей за «королевский» клуб, записав на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи.