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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бекхэм поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому футболисту года

31 Октября 2023 • 13:51 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поздравил соотечественника Джуда Беллингема с наградой лучшему молодому футболисту года.

«Это момент гордости для Джуда и его родных», - гласит сообщение Бекхэма в социальных сетях.

Беллингем выступает за мадридский «Реал», куда перешел из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел десять матчей за «королевский» клуб, записав на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Джуд Беллингем ещё теги
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