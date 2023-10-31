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​Месси – о себе в «Барселоне»: «Я бы хотел изменить окончание этой истории»

31 Октября 2023 • 12:25 Комментировать (2)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник получил «Золотой мяч». Давая комментарий, звёздный футболист вспомнил о своём родном клубе – о «Барселоне», откуда он ушёл в 2021-м долгих лет выступлений.

«Когда я уходил из «Барселоны», то чувствовал горький привкус, и мне это не нравится. Я бы хотел изменить окончание этой истории. Я заслуживаю того, чтобы попрощаться с людьми, которые доставили мне столько радости. Если получится, я буду рад оказаться там», - цитирует Месси портал Goal.

Как известно, Лионель Месси теперь имеет восемь «Золотых мячей» на своей полке с трофеями.

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Комментарии (2)
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Alex1972
31 Октября 2023 в 13:10
На новом стадионе и попрощается.. Это будет красиво.. 👏..
ингерман
31 Октября 2023 в 12:29
Когда я уходил из «Барселоны», то чувствовал горький привкус, и мне это не нравится...
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ву-ах-ха-ха-ха-ха! старый бдсмщик.. ё-хо-хо! )))
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