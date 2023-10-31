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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет купить топ-футболиста «ПСЖ»

31 Октября 2023 • 11:40 Комментировать

Фланговый защитник Ашраф Хакими, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может вернуться в испанский чемпионат. По информации Todofichajes, в подписании 24-летнего марокканца заинтересован мадридский «Реал».

Стоит отметить, что Хакими выступал за «королевский» клуб с 2017 по 2020 год.

Контракт африканского латераля с парижским грандом рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции защитник провел девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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