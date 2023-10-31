​Винисиус Жуниор прокомментировал получение награды

В понедельник нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на церемонии вручения «Золотого мяча» получил трофей Сократеса. Этот приз вручается за поступки за пределами футбольного поля.

«Образование освобождает и трансформирует. С 19 лет я решил инвестировать в это, чтобы оказывать влияние на общество. В 23 года я с огромной гордостью получил премию Сократеса. Наша работа только начинается. Я надеюсь возвращаться сюда чаще, чтобы получить и другие трофеи, которые прославят мою борьбу за более справедливый мир», - написал Винисиус в социальных сетях.

В сезоне 2023/2023 Винисиус провёл за «Реал» 10 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.