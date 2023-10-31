Клуб Месси запланировал переговоры со звездой «Реала»

38-летний полузащитник Лука Модрич, который потерял стабильное место в стартовом составе мадридского «Реала», имеет вариант продолжения карьеры за океаном.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах опытного хорватского хавбека по-прежнему заинтересован «Интер Майами», цвета которого защищают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Руководство американского клуба готово вступить в переговоры с представителями хорватского футболиста.

Лука выступает за «Реал» с лета 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года. Ценник Модрича – десять миллионов евро.