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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Месси запланировал переговоры со звездой «Реала»

31 Октября 2023 • 09:00 Комментировать

38-летний полузащитник Лука Модрич, который потерял стабильное место в стартовом составе мадридского «Реала», имеет вариант продолжения карьеры за океаном.

По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах опытного хорватского хавбека по-прежнему заинтересован «Интер Майами», цвета которого защищают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Руководство американского клуба готово вступить в переговоры с представителями хорватского футболиста.

Лука выступает за «Реал» с лета 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года. Ценник Модрича – десять миллионов евро.

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