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Беллингем высказался о Зидане

31 Октября 2023 • 08:16 Комментировать

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на свою победу в голосовании за лучшего молодого футболиста мира.

«Благодарю всех, кто отдал свои голоса мне. Пятый номер Зинедина Зидана в «Реале»? Мне нужно пройти определенный пусть, чтобы достичь уровня «Зизу». Это футболист, который меня очень вдохновляет», - передает слова 20-летнего английского хавбека газета Marca.

Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. Сделка обошлась руководству «королевского» клуба в 103 миллиона евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2029 года.

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Реал Мадрид Зинедин Зидан Джуд Беллингем ещё теги
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